النطق بالحكم على عضو بـ”قضاة من أجل مصر” 30 أبريل الجارى

قرر مجلس الصلاحية والتأديب بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محفوظ صابر حجز القضية المتهم فيها المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو حركة “قضاة من أجل مصر”، والمستشار أحمد يحيى، والمحالة للمجلس من قبل قاضى التحقيق لإحالتهما للصلاحية، للحكم بجلسة 30 أبريل الجارى.

ويواجه القاضيان أيمن الوردانى وأحمد يحيى فى قضية إحالتهما للصلاحية تهمة الاشتغال بالسياسة والظهور فى اعتصام رابعة العدوية والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين. كانت الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة قد قررت الأسبوع الماضى رفض طلب المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعضو حركة قضاة من أجل مصر برد رئيس مجلس الصلاحية والتأديب بمحكمة الاستئناف المستشار محفوظ صابر فى قضية إحالته للصلاحية بتهمة ممارسة السياسة، وتغريمه 6 آلاف جنيه، وبالتالى عادت القضية مرة أخرى إلى المستشار محفوظ صابر والذى قرر حجزها للحكم بجلسة 30 أبريل.