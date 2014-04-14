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البنزرتي مستعد لتدريب المغرب مجانا

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البنزرتي مستعد لتدريب المغرب مجانا البنزرتي مستعد لتدريب المغرب مجانا

الرباط / أ ش أ / أبدى المدرب التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي استعداده لتدريب منتخب اسود الاطلسى المغربى خلال الفترة القادمة.

وذكر البنزرتي في تصريحات ادلى بها لصحيفة لصحيفة "الصباح" المغربية انه رغم انه لم يتقدم بملف ترشيحه للاتحاد المغربى، الا انه لن يرفض تولى هذا المنصب اذا تم عرضه عليه.

مؤكدا انه مستعد حتى لتدريب دون مقابل، لحين تحقيق الاهداف التى يرغب الاتحاد فى تحقيقها فى الفترة القادمة.

وتزامن تصريح البنزرتي مع انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي، حيث ستكون اولى اولوياته فى الفترة المقبلة هى اختيار مدرب جديد لمنتخب الاسود.

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فيديو اليوم السابع

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