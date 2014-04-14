5 أمور تساعد على إسعاد طفلك في المرض

قد تحتارين في تسلية طفلك أثناء المرض، فهو ضعيف البنية يلازم فراشه، ولكن هناك سبيل لإلهائه.

التلفاز

تشير الدراسات إلى أن الأطفال يشاهدون التلفاز كثيراً، ولكن في حالة المرض فهو الأفضل لتسليتهم، ولضمان بقائهم ممددين على الكنبة، وهو أمر نادر لدى الأطفال؛ ما يساعد على إراحة أجسادهم، ومحاربة المرض.

مكافأة لذيذة

قد يحب مكافأة تبعد ذهنه عما هو فيه، افعليها فيظن أنه سيتناول شيئاً سكرياً، اخلطي بعض التوت المجمد في لبنه المفضل مع بوظة صحية، أو أضيفي بعض قطع الفواكه إلى صحن حلوى الجلي.

تدليك الجسم

إن ذلك لا يساعد على تحسين شعور الطفل فحسب، بل سيجعله يبقى بصحة جيدة أيضاً. فوفقاً لدراسة أجراها مشفى الأطفال في ميتشيغان، التدليك يحفز عدة أمور، ويجعل دماغ الطفل يفرز السيروتونين الذي يعطي شعوراً جيداً، وكميات أقل من الكورتيزول الذي يفرز في حالات التوتر، فيساعد أن يهدأ تنفس ونبض الطفل، ويصبح أكثر راحة، مما يزيد من قدرته على مقاومة المرض.

عرض للدمى

أحضري ألعابه المفضلة، وقدمي عرضاً على الكنبة، وحاولي جعله يضحك، إذ كما تظهر دراسة يابانية أن الضحك مع طفلك يعزز نظام مناعته ومناعتك أيضاً.

العناق

أحياناً قد يكون ذلك العلاج الوحيد الذي يحتاجه حقاً، فالعناق يطلق هرمون الأوكسيتوسن، وهو ما ثبت أنه داعم طبيعي للمناعة، لذلك انسي مهامك الأخرى، وعانقي طفلك الصغير تحت بطانية؛ ليحصل كلاكما على الراحة.

عالجي التنشق

ساعدي على إراحة أنف طفلك المحتقن باستخدام مرذاذ الأنف calpole sooth & care salin nasal spray فهو مناسب للأطفال منذ الولادة، ويعتبر طريقة طبيعية لتخفيف الاحتقان، وتسهيل التنفس، والخلود إلى النوم.

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