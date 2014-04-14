حدوتة قبل النوم تحدد شخصية طفلك

لا أحد ينكر دور صوت الأم الهادئ الناعم الذي يبعث على الراحة والأمان حين تروي لصغيرها حدوتة قبل النوم، ونحن مهما كبرنا لا يمكن أن ننسى الحدوتة التي روتها لنا «ماما» ذات ليلة شتوية فيما صوت المطر في الخارج، ونحن نتأمل بدورنا وهج المدفأة، ونسرح مع عالم أبطال «ماما»،

ولكن هل هذه هي فقط فوائد حدوتة ماما؟

بالقطع لا، فقد ابتكر علماء النفس عدة طرق تساعد الآباء والأمهات على كشف مكنونات وأسرار أطفالهم وتركيباتهم النفسية، وذلك من خلال حدوتة قبل النوم، وقد حددوا بعض القصص التي يمكن أن ترويها الأم، وتتعرف من خلالها على نفسية طفلها.

«سيدتي نت» بدورها نقلت بعضاً منها للأخصائي النفسي محمد صادق؛ لكي يعلق عليها ويدلي برأيه وذلك بعد عرض ما توصل له علماء النفس في دراساتهم، علماً بأن هذه الدراسات هي دراسة لمعهد سيكولوجي بريطاني.

1- قصة العصفور

- احكي لطفلك قبل أن ينام قصة العصفور الأب والعصفورة الأم وابنهم العصفور الصغير الذين كانوا ينامون في العش فوق الشجرة، وتهب رياح قوية ويقع العش على الأرض، فيطير العصفور الأب إلى شجرة والعصفورة الأم إلى شجرة أخرى، ثم أصمتي قليلاً واسألي طفلك: إلى أين طار العصفور الصغير؟ فإذا قال طفلك إن العصفور طار لأبيه، فهو متعلق بأبيه، وإذا قال إنه طار إلى أمه فهو متعلق بأمه، ويراها هي منبع الأمان، أما إن قال إن العصفور الصغير طار إلى شجرة أخرى، فهذا يعني أن الطفل واثق ومستقل ويشعر بالأمان.

هذا تفسير علماء النفس الإنجليز، وبدوره يقول الاختصاصي محمد صادق: يمكن أن يقترح الطفل حلولاً لهذه المشكلة، ويشترك في إكمال أحداث القصة، ومعنى ذلك أنه سيكون قادراً على مواجهة المشاكل، أما إذا قال إنه قد وقع وانكسر جناحه، وظل يبكي على الأرض فمعنى ذلك أن طفلك سيكون مرتبطاً ارتباطاً مرضياً بوالديه وبحاجة لدعم نفسي أكثر؛ لكي يواجه الحياة شيئاً فشيئاً.

2- قصة الحملان الثلاثة

احكي له قصة الحملان الثلاثة الذين تركتهم أمهم، وذهبت وجاء الذئب واحتال عيلهم واسأليه أي الحملان سيكون، فإذا بقي صامتاً فسيكون الطفل خائفاً ومذعوراً، أما إذا قال إنه لن يفتح الباب، فخوفه هذا يعتبر حرصاً يتطور للمرض، أما إذا اقترح أن يستعين بالجيران، أو يتصل بالشرطة فهو يملك ملكة التفكير، وسيكون صاحب شخصية فعالة.

3- قصة سندريلا

احكي لطفلتك قصة سندريلا وانتظري رد فعلها، فإذا لاحظت أنها شعرت بالحزن بسبب تفوق بنات زوجة أبيها عليها، فهي من النوع الاستسلامي القصير النفس، ولكنها إذا قاطعتك أثناء حكايتك للقصة، وقالت إن سندريلا طيبة، وسوف تنتصر فمعنى ذلك أن قيم الخير لديها قوية، ولكنها تحتاج لتدعيم؛ بمعنى أن الخير يحتاج لإرادة، وأن سندريلا يجب أن تصر على حضور الحفل بأي طريقة.

4- قصة الجميلة والوحش

احكي لها قصة الجميلة والوحش. فإذا كانت متشجعة كثيراً للوحش قبل أن تكتشف أنه كان أميراً وسحرته ساحرة شريرة فمعنى ذلك أن طفلتك ستكون طيبة ومحبة للفقراء والمحتاجين، وتنزل لعالم الناس البسطاء، وبأنها لا تقيس الناس بمظهرهم ولباسهم.

ملاحظة مهمة لك كأم وهي نصيحة أخيرة، لا تعتمدي السرد المتواصل دون توجيه الأسئلة، وطلب التوقعات والاستنتاجات لدى طفلك فإن ذلك يوسع خياله، ويجعله يشارك برأيه في كل مجال في حياته، فاجعلي القصة والحدوتة على فقرات، والتقطي أنفاسك لتتركيه يعقب برأيه وتصوره.