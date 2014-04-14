ملثمان يقتلان بقالاً بالخصوص.. والأمن يمشط المناطق المجاورة لضبط المتهمين

أطلق ملثمان النار من أسلحة آلية أثناء استقلالهم دراجة بخارية على صاحب محل بقاله بعزبة علام بالخصوص ويدعى جرجس صليب حبيب فسقط غارقا فى دمائه ولاذا بالفرار وسط صرخات الجيران والأهالى .

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من العقيد عبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائى بالخصوص يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بمصرع صاحب محل بقالة يدعى جرجس صليب حبيب أثناء قيامه ، صباح اليوم ، أثناء قيامه بفتح محله، حيث قام ملثمان بإطلاق الرصاص عليه وفرا هاربان.

انتقل الى مكان الواقعة اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وتبين من تحريات فريق البحث ان الجثة لشخص مسيحى صاحب محل بقالة عندما قام بفتح محله فى صباح اليوم قام ملثمان يحملان الأسلحة الآلية بفتح النار عليه وأسرعا هاربين من مكان الواقعة ، عندما حاول الأهالى الإمساك بهما تاركين المجنى عليه غارقا فى دمائه و لقى مصرعه فى الحال.

تم نقل جثة المجنى عليه إلى مسشتفى الخانكة العام ، وقامت أجهزة الأمن بتمشيط المنطقة للقبض على المتهمين ، وجارى فحص المشتبه فيهم وفحص علافات المجنى عليه.