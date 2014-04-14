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فهمي يلتقي قيادات الخارجية لبحث قضية الإرهاب

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فهمي يلتقي قيادات الخارجية لبحث قضية الإرهاب فهمي يلتقي قيادات الخارجية لبحث قضية الإرهاب

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

اجتمع نبيل فهمي وزير الخارجية بعدد من مساعدي وزير الخارجية من القطاعات المعنية بالتعامل مع قضية الارهاب وبحضور نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي – في بيان له اليوم – إن اللقاء تناول سبل تكثيف التحرك المصري على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي للتأكيد على خطورة ظاهرة الارهاب، وأهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع التهديد الخطير الذي تمثله الجماعات والتظيمات الارهابية.

كما تناول اللقاء تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وسبل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بما يحقق هذا الهدف ويسهم في التعامل بفاعلية مع التهديدات الارهابية على المستويين الوطني والدولي.

أ ش أ

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