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فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لرئاسة “الوفد” يلتقي أعضاء اللجنة العامة بالإسكندرية

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فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لرئاسة “الوفد” يلتقي أعضاء اللجنة العامة بالإسكندرية فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لرئاسة “الوفد” يلتقي أعضاء اللجنة العامة بالإسكندرية

فؤاد بدراوى أثناء اللقاء

التقى فؤاد بدراوى المرشح المحتمل لرئاسة حزب “الوفد” بأعضاء اللجنة العامة لحزب “الوفد” بالإسكندرية وأعضاء اللجنة العامة ، ناقش بدراوى مع أعضاء الحزب رؤيته المستقبلة للنهوض بالحزب وشعبيته بالشارع المصري وبرنامجه الانتخابي ، طالب بدراوى الوفديون بنبذ الخلافات والصراعات جانبا لمصلحة الوطن و”الوفد” ، جاء ذلك فى اطار جولة بدراوى الى محافظات و الالتقاء بالوفديين واعضاء اللجان العامة بمقرات “الوفد” بتلك المحافظات .

حضر لقاء بدراوى بالاسكندرية محمد السنباطى عضو الهيئة العليا وحسنى حافظ رئيس اللجنة العامة لحزب “الوفد” بالاسكندرية و المهندس محسن حماد و خالد نظمى وايهاب زغلول نواب رئيس اللجنة بالاسكندرية ، وكريم صلاح سكرتير عام اللجنة ووديع بشاى امين الصندوق و الرئيس الشرفى للجنة “الوفد” بالاسكندرية مصطفى الشرنوبى .

ومن جانبة رحب حسنى حافظ بالحاضرين وعلى رئاسهم المرشح فؤاد بدراوى ،واكد على أنه يجب فى المرحلة القادمة يستعيد “الوفد” دوره فى تلك المرحله الخطيره التى تمر بها البلاد ، فيما اكد محسن حماد نائب رئيس اللجنه العامه للحزب بالاسكندريه ان فؤاد بدراوى يمثل اخ واستاذ و الاسكندريه تعد بلده وبيته.

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