فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لرئاسة “الوفد” يلتقي أعضاء اللجنة العامة بالإسكندرية

التقى فؤاد بدراوى المرشح المحتمل لرئاسة حزب “الوفد” بأعضاء اللجنة العامة لحزب “الوفد” بالإسكندرية وأعضاء اللجنة العامة ، ناقش بدراوى مع أعضاء الحزب رؤيته المستقبلة للنهوض بالحزب وشعبيته بالشارع المصري وبرنامجه الانتخابي ، طالب بدراوى الوفديون بنبذ الخلافات والصراعات جانبا لمصلحة الوطن و”الوفد” ، جاء ذلك فى اطار جولة بدراوى الى محافظات مصر و الالتقاء بالوفديين واعضاء اللجان العامة بمقرات “الوفد” بتلك المحافظات .

حضر لقاء بدراوى بالاسكندرية محمد السنباطى عضو الهيئة العليا وحسنى حافظ رئيس اللجنة العامة لحزب “الوفد” بالاسكندرية و المهندس محسن حماد و خالد نظمى وايهاب زغلول نواب رئيس اللجنة بالاسكندرية ، وكريم صلاح سكرتير عام اللجنة ووديع بشاى امين الصندوق و الرئيس الشرفى للجنة “الوفد” بالاسكندرية مصطفى الشرنوبى .

ومن جانبة رحب حسنى حافظ بالحاضرين وعلى رئاسهم المرشح فؤاد بدراوى ،واكد على أنه يجب فى المرحلة القادمة يستعيد “الوفد” دوره فى تلك المرحله الخطيره التى تمر بها البلاد ، فيما اكد محسن حماد نائب رئيس اللجنه العامه للحزب بالاسكندريه ان فؤاد بدراوى يمثل اخ واستاذ و الاسكندريه تعد بلده وبيته.