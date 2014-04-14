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ريال مدريد ينافس مانشستر وأرسنال على زميل شيكابالا

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ريال مدريد ينافس مانشستر وأرسنال على زميل شيكابالا ريال مدريد ينافس مانشستر وأرسنال على زميل شيكابالا

لشبونة، (إفي): قالت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن عددا من الأندية الكبرى في أوروبا، من بينها العملاق الإسباني ريال مدريد، تتابع لاعب الوسط البرتغالي الشاب ويليام كارفاليو، الذي ينظر إليه على أنه مفاجأة الموسم الحالي من الدوري المحلي.

وقالت صحيفة (أ بولا) إن قائمة "الكشافين" الذي كانوا في استاد (ألفالدي) يوم السبت لمشاهدة فوز سبورتنج لشبونة، فريق اللاعب، بهدفين نظيفين على ضيفه جيل فيسنتي، تضمنت مبعوثا من النادي الملكي.

كما تضمنت القائمة ممثلين عن فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، ومالاجا الإسباني.

وخرج ويليام كارفاليو (22 عاما) من صفوف الناشئين في سبورتنج لشبونة، وانتقل في يناير 2012 للعب موسما ونصف الموسم مع سيركل بروج البلجيكي، قبل أن يعيده المدرب ليوناردو جارديم الصيف الماضي إلى صفوف (الأسود) مجددا.

ومع تألقه محليا هذا الموسم، يبدو اللاعب الشاب في طريقه للسفر مع منتخب البرتغال إلى مونديال البرازيل 2014 ، وربما يضمن مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب باولو ببنتو.

واختير لاعب الوسط الأنجولي الأصل كأفضل لاعب في الدوري -الجائزة التي تمنح عبر التصويت على الإنترنت شهريا- عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2013 ومارس 2014.

وخاض كارفاليو 30 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، بدأها جميعا كأساسي، وسجل أربعة أهداف.

ويبلغ طول اللاعب 187 سنتيمترا ووزنه 87 كيلوجراما، ويشارك في مركز لاعب الوسط المدافع، حيث يتميز بقوته البدنية، ومهاراته بالكرة، فضلا عن حس تكتيكي عال.

ولفتت قدراته انتباه وكيل اللاعبين البرتغال جورجي مينديش، الذي يقترن اسمه دوما بأفضل اللاعبين في العالم، ليعلن في أكتوبر الماضي أنه أصبح وكيله الجديد.

وجدد اللاعب تعاقده مع سبورتنج الصيف الماضي حتى 2018 ، بشرط جزائي قيمته 45 مليون يورو.

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