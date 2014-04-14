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ماركيزيو: يوفنتوس أفضل هذا الموسم

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ماركيزيو: يوفنتوس أفضل هذا الموسم ماركيزيو: يوفنتوس أفضل هذا الموسم

تورينو / أ ش أ / ذكر كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس انه يعتقد ان فريقه قد نضج كثيرا هذا الموسم مقارنة بمستوى ادائه فى العام الماضي.

ومما يذكر ان البيانكونيرى يتجه حاليا للفوز ببطولة الدورى الايطالى للمرة الثالثة على التوالى كما انه يستعد لملاقاة بنفيكا البرتغالى فى نصف نهائي بطولة الدورى الاوروبي.

واكد ماركيزيو الذى يبلغ من العمر 28 عاما فى تصريحات ادلى بها لشبكة "سكاى سبورتس" ايطاليا: "ارى ان اليوفى اظهر تطورا وقوة متزايدة خلال الموسم الحالى".

وتابع "الفريق يبلى بلاء حسنا وهو امر يبدو واضحا تماما على ارض الملعب، وحتى على الرغم من اننا تعرضنا لبعض الانتقادات خلال الفترة الاخيرة الا اننى اعتقد ان ذلك لم ينل من عزمنا على الاطلاق حيث اننا نتميز بالتركيز الشديد عندما يتعلق الامر بتحقيق اهدافنا الاساسية".

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