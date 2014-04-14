ملثمان يقتلان بقال بالخصوص .. والأمن يمشط المناطق المجاورة لضبط المتهمين

أطلق ملثمان النار من أسلحه ألية أثناء استقلالهم دراجة بخارية على صاحب محل بقاله بعزبة علام بالخصوص ويدعى جرجس صليب حبيب فسقط غارقا فى دماءه ولاذا بالفرار وسط صرخات الجيران والأهالى .

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من العقيد عبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائى بالخصوص يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بمصرع صاحب محل بقاله يدعى جرجس صليب حبيب اثناء قيامه ، صباح اليوم ، أثناء قيامه بفتح محله ، حيث قام ملثمون باطلقا الرصاص عليه وفرا هاربان.

انتقل الى مكان الواقعه اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعميد اسامه عايش رئيس المباحث وتبين من تحريات فريق البحث ان الجثه لشخص مسيحى صاحب محل بقالة عندما قام بفتح محله فى الصباح اليوم قام اثنان ملثمان يحملان الأسلحه الأليه بفتح النار عليه وأسرعا هاربين من مكان الواقعة ، عندما حاول الأهالى الإمساك بهما تركين المجنى عليه غارقا فى دماءه و لقى مصرعه فى الحال.

تم نقل جثة المجنى عليه إلى مسشتفى الخانكة العام ، وقامت أجهزة الأمن بتمشيط المنطقة للقبض على المتهمان ، وجارى فحص المشتبه فيهم وفحص علافات المجنى عليه.