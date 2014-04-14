“ضوابط الدعاية الانتخابية” فى ندوة بمجمع إعلام جنوب سيناء

نظم مجمع اعلام جنوب سيناء ندوة ، اليوم ، عن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بمشاركة عدد من المواطنيين من فئات مختلفة من أبناء سيناء.

تناولت الندوة التي حاضر فيها الاستاذ الدكتور عصام جمال الاستاذ بجامعة السويس الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية وضرورة الالتزام بالحيادية بين كل المرشحين وتحديد سقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح من المرشحين.

وقال عبد الحميد عزب مدير عام مجمع اعلام جنوب سيناء ان الندوة جاءت ضمن سلسة ندوات يعقدها المجمع لتوعية المواطنين للمشاركة في العملية السياسية والادلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم ، مشيرا إلى ان المجمع سيعقد خلال الفترة القادمة العديد من الندوات بهدف توعية المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.

تجدر الاشارة إلى ان نسبة المشاركة من أبناء بادية سيناء في الاستفتاء على دستور 2014 كانت ضعيفة ما استوجب تكثيف ندوات التوعية لمواطنى سيناء لاندماجهم في العملية السياسية واختيارهم لرئيس الجمهورية القادم.