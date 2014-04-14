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وفد "المصرية لجراحى الأسنان" يشارك بمؤتمر فلسطين الدولى برام الله

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وفد "المصرية لجراحى الأسنان" يشارك بمؤتمر فلسطين الدولى برام الله وفد "المصرية لجراحى الأسنان" يشارك بمؤتمر فلسطين الدولى برام الله

شارك وفد من الجمعية المصرية لجراحى الأسنان من عمداء وأساتذة كليات طب الأسنان بكل من جامعة القاهرة والجامعة البريطانية فى المؤتمر الفلسطينى الدولى الثامن لطب الأسنان فى رام الله بناء على دعوة رسمية من نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.

وقد لاقى الوفد المصرى ترحيباً كبيراً باعتبار أنه كان الوفد الأكبر ضمن الوفود العربية، وشارك بمساهمات علمية قيمة فى فعاليات المؤتمر، فضلاً عن قيامه بجولات ميدانية تضمنت زيارة عدد من المدن بالأراضى الفلسطينية منها بيت لحم، والخليل، ونابلس.

ونظم وائل نصر الدين عطية سفير فى رام الله حفل استقبال تكريما للوفد بحضور السيدة ليلى غنام محافظ رام الله ( أول سيدة تتولى منصب المحافظ فى العالم العربى)، إضافة إلى ممثلى نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.

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