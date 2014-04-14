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الأربعاء.. اجتماع مجلس اتحاد العمال لوضع ترتيبات الاحتفال بعيدهم

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الأربعاء.. اجتماع مجلس اتحاد العمال لوضع ترتيبات الاحتفال بعيدهم الأربعاء.. اجتماع مجلس اتحاد العمال لوضع ترتيبات الاحتفال بعيدهم

أكد جمال عقبى، أمين الصندوق بالاتحاد العام للعمال أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا مشتركا مع رؤساء النقابات العمالية بعد غد الأربعاء، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد، لمناقشة الاحتفال بعيد العمال أوائل شهر مايو المقبل .

وأضاف فى تصريحات صحفية أن الاجتماع يهدف إلى الترتيب لفعاليات الاحتفال، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لكلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى لحضور الاحتفال.

وأوضح "عقبى" أن وفدا من الاتحاد سيلتقى رئيس الوزراء خلال أيام، لوضع المسات النهائية للاحتفال، ومناقشة عدد من مطالب العمال وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور على بقية قطاعات الجهاز الإدارى للدولة والعاملين بالقطاع الخاص، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة وعودة العمال المفصولين.

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