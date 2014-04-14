"إغاثة الأطباء": مشروع لدعم المصابين وأهالى المتوفين بانفجار شطورة

كشف الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإغاثة، عن تبنى اللجنة مشروعا جديدا لتقديم الدعم فى قرية شطورة بمحافظة سوهاج، بعد إصابة أكثر من 61 شخصا و23 حالة وفاة فى انفجار مخزن غير مرخص لبيع الوقود المدعم بالسوق السوداء.

وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، إن لجنة الإغاثة بالنقابة العامة للأطباء تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز دورها الإغاثى دون النظر لأى اعتبارات أخرى.

وأضافت أن سبب ذهاب وفد لجنة الإغاثة إلى سوريا، ليس له أى علاقة بأسباب الصراع السياسى، ولكن الاهتمام بالأوضاع الإنسانية المتردية، وتقديم لمسة إنسانية للمنكوبين.

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