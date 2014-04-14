"عمليات التعليم": طالبة ثانوى تسم نفسها بسبب تعنيف والدها لها

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التعليم، أن الدراسة انتظمت اليوم فى معظم مدارس الجمهورية، بينما وقعت بعض الحوادث الطفيفة فى إدارة شبين الكوم التعليمية، وبمدرسة الثانوية القديمة بنات تسممت طالبة بالصف الأول الثانوى، وذلك بعد تعنيف والدها لها لسيرها مع فتيات لم يرغب فى تحدثها معهن، وعليه أرسلت الطالبة زميلتها لشراء ساندوتش لنشون، ووضعت لها به سم فئران، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتم وضعها تحت الملاحظة (24 ساعة )، وحالتها الآن مستقرة .

وفى إدارة البدارى التعليمية، شهدت مدرسة العقال القبلى الابتدائية تعطيل الدراسة، لليوم الثانى على التوالى بالمدرسة، إثر حدوث مشاجرة بالأمس بين عائلتين بجوار المدرسة، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية بينهما.

أما فى مديرية سوهاج، تجمهر بعض عمال المديرية اليوم، أمام مسئولى المديرية المالية (وكلاء الحسابات)، وذلك لفصل علاوة الحد الأدنى عن مرتب شهر إبريل، وقاموا بقفل باب الحجرة عليهم، وبعد التفاوض مع العمال تم فتح باب الغرفة على وكلاء الحسابات .

ووعدهم وكيل المديرية بتصعيد الموقف وإبلاغ المديرية المالية بذلك لتعزيز البند الخاص بعلاوة الحد الأدنى، والحالة الآن مستقرة والعمل منتظم .

وحدث اشتباه فى وجود حالات مصابة بالقراع العسلى، وعددها 41 حالة بمدرسة القبيصات الابتدائية بطهطا، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم إجازة.