وفد »نداء« يطلع على خدمات مركز شرطة البرشاء

زار وفد من مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" مركز شرطة البرشاء وذلك لتهنئة كافة العاملين في المركز من ضباط وافراد على تدشين المركز الجديد متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.

كما وجاءت زيارة الوفد بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز شرطة البرشاء حيث ان مؤسسة نداء تقع ضمن منطقة الاختصاص التابعة للمركز، وأشاد الوفد بآليات ومناهج العمل المتبعة في شرطة دبي المستمدة من أفضل الممارسات العالمية والتي تهدف الى تطوير ورفع مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

ويقع المركز الجديد على امتداد شارع الخيل بالقرب من الجسر الواصل لشارع حصة، وضم الوفد عبدالله الفلاسي مدير إدارة الشؤون التجارية، وماجد العوضي رئيس قسم التسويق والمبيعات وعلي الفلاسي رئيس قسم خدمة العملاء ولبنى النعيمي رئيس قسم تطوير الاعمال ومحمد كلبان تنفيذي أول تطوير الأعمال، وكان في استقبال الوفد مدير المركز العقيد عبدالله سرور المعصم وعدد من الضباط العاملين في المركز.