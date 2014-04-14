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إغلاق وتغريم مخبز و4 مطاعم في رأس الخيمة

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إغلاق وتغريم مخبز و4 مطاعم في رأس الخيمة إغلاق وتغريم مخبز و4 مطاعم في رأس الخيمة

أغلقت بلدية رأس الخيمة أمس مخبزاً متخصصا في صناعة الخبز الأفغاني، وذلك لاستخدامه الأخشاب في تجهيز الخبز، كما أغلقت مطعماً مخالفاً للشروط الصحية والغذائية، وخالفت ثلاثة آخرين.

وقال خليفة المكتوم مدير ادارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة ان الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة أمس على المنشآت الغذائية أسفرت عن اغلاق مخبز متخصص في صناعة الخبز الأفغاني "التميس"، وذلك لارتكابه مخالفات صحية تشكل خطورة كبيرة على المستهلكين باستخدامه الأخشاب في تجهيز الخبز، وتم فرض غرامة مالية كبيرة على صاحب المخبز.

ومنعه من مزاولة العمل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية، وكانت البلدية حذرت تلك المخابز وأمهلتها فترة لتوفيق أوضاعها، مطالبة إياها بالامتناع عن استخدام الخشب في تجهيز الخبز، غير أن البعض لم يلتزم حتى الآن.

وأضاف المكتوم ان الحملات التفتيشية أسفرت أيضا عن إغلاق مطعم وفرض غرامة مالية على صاحبه ومنعه من مزاولة العمل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية التي وضعتها البلدية، كما تم مخالفة 3 آخرين لم يلتزم أصحابها بمعايير النظافة العامة.

وتم فرض غرامات مالية متفاوتة على المطاعم الثلاثة وإلزامهم بالتعهد بعدم تكرار تلك المخالفات والالتزام بمعايير الصحة العامة والبيئية أثناء طهي الوجبات الغذائية للمستهلكين.

 

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