تحقيق أمنية..سلطان بن خليفة يهدي طفلا جوادا عربيا أصيلا

أهدى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الطفل الإماراتي خالد صالح المنهالي - الذي يعاني من مرض السرطان - جوادا عربيا أصيلا.

وتهدف بادرة سموه الانسانية إلى تحقيق حلم الطفل - البالغ من العمر ثلاث سنوات - ويحب الفروسية.

وأعربت أسرة الطفل عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الانسانية وذلك خلال تواجدها في اسطبلات الأصايل للفروسية بحضور نهى الشوربجي المسؤولة عن تحقيق الأمنيات في " مؤسسة تحقيق أمنية " وصقر الميسري من المؤسسة.

ويعالج الطفل خالد في مستشفى خليفة في أبوظبي حيث يعمل متطوعو المؤسسة كحلقة وصل بين الأطفال المرضى الذين يرغبون في تحقيق أمنياتهم والمؤسسة التي تسعى جاهده لتقديم التسهيلات الممكنة كافة لتحقيق أحلامهم البريئة.

وقال هاني الزبيدي المدير التنفيذي لمؤسسة " تحقيق أمنية " في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن المؤسسة تحاول أن تسعد هؤلاء الأطفال ونشعر بالفرح وتغمرنا السعادة عندما نفرح قلوبهم مهما كانت أمنياتهم .. مقدما الشكر الجزيل لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الذي يحرص دائما على إطلاق المبادرات الانسانية و يقدم للمؤسسة الدعم والمساندة لتنفيذ خططها الرامية الى الوصول الى أكبر عدد ممكن من الأطفال المرضى وخلق أجواء الفرح والسعادة والبهجة في قلوبهم ".

ولفت الزبيدي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحقيق مزيد من الأمنيات المختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.

يذكر أن " مؤسسة تحقيق أمنية " حققت أكثر من الف أمنية من أمنيات الأطفال المرضى من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة منذ تأسيس فرعها في دولة الإمارات عام 2003.

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