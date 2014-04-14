جينيفر لوبيز تتلقى جائزة لدعمها المثليين جنسياً

تلقّت المغنية والممثلة العالمية Jennifer Lopez جائزة Vanguard AwardGLAAD التي تُمنح للأشخاص الداعمين للمثليين جنسياً والمساندين لجمعية LGBT التي تدعم مطالبهم.

وأثناء الحفل، كشفت Lopez عن وجود شخص مثليّ جنسياً في حياتها، يخصّها جداً، هو عمّتها التي تحبّها كثيراً، والتي تأثرت بها منذ الصغر، فكانت السّبب في قيامها بالمطالبة بحقوق المثليين. وقالت Lopez: "عمتي كانت تطمح إلى أن تكن ممثلة. وأنا كنت أحبّ دوماً أن أكون مثلها". ولم يخلو كلام الممثلة العالمية من الحديث عن المعاناة التي مرّت بها عّمتها كونها مثليّة جنسياً.

ولقد حضر حفل GLAAD Vanguard Award بسهرته الـ25 عارضة الأزياء العالمية Naomi Campbell، التي عبّرت في مقابلة أجراها معها موقع Enews عن حبّها الكبير لـLopez، وأعلنت أنّها من أشدّ المعجبين بها.