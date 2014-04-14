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منّة فضالي ترد على الشائعات بربع دولار

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منّة فضالي ترد على الشائعات بربع دولار منّة فضالي ترد على الشائعات بربع دولار

تحدّث مع الفنانة منّة فضالي وادفع ثمن مكالمتك أضعاف ثمن المكالمة العادية.
فقد اتفقت منّة مع إحدى شركات الاتصالات على دعاية من نوع جديد، من خلال تخصيص الشركة رقم خاص بالفنانة، والإعلان عنه على شاشات الفضائيات، وتتحدث من خلاله مع جمهورها لمدة أربع ساعات من الساعة السابعة حتى الحادية عشر مساءاً، على أن ترد بنفسها على أسئلة المتصلين، حول آخر أخبارها الفنية والشائعات التي تواجهها، أما سعر الدقيقة الواحدة فيصل إلى جنيه ونصف ما يعادل ربع دولار أمريكي تقريباً.

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