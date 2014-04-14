"سيدتي نت" تكشف حقيقة زواج منة شلبي السرّي

ردّت الفنانة زيري مصطفى والدة الفنانة منّة شلبي بغضب على سؤالنا عن حقيقة مرض ابنتها وزواجها من رجل أعمال مصري تعيش معه في فرنسا.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" "بصدق شديد أنا غاضبة جداً وحزينة بسبب الشائعات التي تلاحق ابنتي حتى وهي خارج مصر، فعندما ظهرت بشعر قصير قالوا إنها تعاني_ ألف بعد الشر عليها_ من مرض خبيث، وعندما سافرت قيل إنها متزوجة خارج مصر".

وتوجّهت بسؤال إلى مروّجي هذه الشائعات التي أسمتها بالقذرة قائلة "لماذا ستتزوج منّة سراً؟ أنا كأم أتمنى لها أكبر حفل زفاف وأزفها بنفسي إلى من يختاره الله لها فكيف تقولون هذا الكلام السخيف؟ أتمنى من الله أن تتركوا ابنتي في حالها وأن ترحموها".

وعن سبب تواجدها بشكل مكثف في فرنسا قالت زيزي "هي تلازم والدها هناك، حيث يخضع بشكل دوري للكشف الطبي لأنه يعاني بعض المشاكل في قلبه".

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