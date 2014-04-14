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جوني ديب يُستدعى للتحقيق في جريمة قتل

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تسبّبت امرأة مجنونة بتوجيه استدعاء إلى الممثل الأمريكي Johnny Depp لتقديم شهادته في إطار التحقيق بعملية قتل متَّهمةٍ فيها.

وفي التفاصيل أنّ محامي المرأة التي تُدعى Nancy Lekon، وجّه استدعاءً لـ Johnny كي يقدّم شهادته أمام المحكمة، في قضيّة دهس موكّلته لامرأةٍ، تُدعى Sonia Taunauu، عمداً على الطريق، في عام 2009، ما أدّى إلى مقتلها.

وعن علاقة Johnny بالقضية، شرح المحامي أنّه يحاول إثبات أنّ موكّلته تُعاني الجنون، بعد أن كانت قد أبلغت الشرطة بعد الحادث أنها كانت في تلك المنطقة من لوس أنجلوس، لأنّها كانت على موعد غرامي مع الممثل العالمي.

وبهذا، يسعى المحامي إلى الحصول على شهادة Johnny، الذي أكد خطوبته للممثلة Amber Heard، كي ينفي ما تقوله المرأة، والمساعدة في إثبات جنونها.

ولكن هل كان Johnny Depp حقاً على موعد غرامي مع Nancy؟... المحكمة وحدها هي القادرة على البتّ في القضيّة وإظهار ذلك.

 

 

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