مي حريري اتهمت نجوى بالضياع ونوال بقلة الثقة وراغب بالبخل

لم تأت حلقة مي حريري في برنامج "المتهم" الذي يقدمه الإعلاميان رجا ناصر ورودولف هلال بجديد، إلا في تفاصيل قليلة ومحدودة، خصوصاً وأنها كررت ما كانت أعلنته مراراً عن رأيها بالفنانات وموقفها السياسي وبعض المعلومات التي لها علاقة بحياتها الخاصة.

سارة أبكت مي

الأمر الوحيد اللافت في حلقة مي كانت إطلالتها بشعر "نيغرو" وبكاءها بشدة عندما تحدثت عن المشاكل التي حصلت بينها وبين زوجها السابق الذي حاول ان يمنع عنها حضانة ابنتها "سارة"، واعتبرت أنها انسانة متعبة وتحملت الكثير من المشاكل والمسؤوليات.

الزواج بزياد...أمنية

في الحلقة ووجهت مي بالآراء التي كانت قد وجهتها الى الفنانات من بينهن اليسا وأصالة ونجوى كرم ومايا دياب، اكدت انها لم تقلدّ مايا دياب، من خلال تعاونها مع زياد الرحباني حيث اعتبرت أنّ "زياد لكلّ لبنان والعالم العربي، منّو حصري لحدا، أنا وزياد بيننا تعاون فنّي وسنتزوّج، بتمنّى، والموضوع قسمة ونصيب"، وأشارت إلى ان مايا امرأة جميلة ولكن تنقصها الانوثة".

لطيفة سارقة

واتهمت لطيفة بسرقة فكرة كليبها الأخير الذي بلغت تكلفته 120 الف دولار، كما نفت ايضاً تقليد نانسي في كليبها الأخير، وأن يقال انها تقلّد ميريام فارس بشعرها، بعد أن كانت قد قالت عنها انها قصيرة القامة، كما اعتبرت أن ميريام نجمة خارج لبنان فقط مشيرة أن لكل فنانة حضورها وجمهورها، وقالت أنها تحب شيرين عبد الوهاب كثيراً وكذلك نجوى كرم لان أغنياتها مفعمة بالروح.

الغناء لسوريا

عن غنائها لسوريا وليس للبنان قالت انها غنت له "موعدنا بأرضك يا بلدنا" لطليقها ملحم بركات، وأشارت الى ان كل الفنانين اللبنانيين غنوا لسوريا فلماذا تنتقد هي وحدها، كما انتقدت موقف أصالة السياسي وفي الوقت نفسه اعتبرت أنها الفنانة رقم واحد في الوطن العربي ولكنها لا تهتم لها ولبرنامجها. وفي المقابل رفضت مي حريري وجود علاقة بينها وبين ماهر الأسد وأشارت إلى أن معرفتها بها تعود الى فترة زواجها من ملحم بركات عندما كان يغني في سوريا، وكان ماهر الأسد يحضر تلك الحفلات.

الغيرة من إليسا

سياسياً قالت مي حريري التي أكدت انها تؤيد التيار الوطني الحر وتحب "حزب الله" وأنّ الأخير لا يحب الفنانين كما اعتبرت أن مواقف اليسا السياسية تفهم بشكل خاطئ، ولكنها أقرّت أنها مبدعة بالأغنية الرومانسية، كما رفضت أن يقال انها تغار من جمالها "لأن لا شيء بينغار منو" ، على حد قول مي حريري، التي علقت عما إذا كانت تشعر بالخوف من منعها من دخول بعض الدول بسبب مواقفها السياسية "شو أنا حاملة باردودي وعم قوّص؟".

من ناحية أخرى نفت ان يكون للمصمم رامي سلمون مال في ذمتها، وأشارت انها تعرفه من خلال المخرج فادي حداد، وهي أخذت منه فستانيْن لكليبها ولكن من ضمن ميزانية الفيديو كليب واحتفظت بهما لأنها تخصص غرفة للفساتين التي ترتديتها في اعماله الفنية.

اتهامات بالجملة

مي حريري اتهمت نجوى كرم بـ الضياع" ودعت اليسا الى استعادة طلتها السابقة وليس تلك التي ظهرت فيها في برنامج "الرقص مع النجوم"، كما اشارت الى انها لم تلتق نوال الزغبي منذ فترة بعيدة مشيرة الى أنها لا تتمتع بالثقة بالنفس، واعتبرت أن سيرين عبد النور "قاهرة عالم كتير وصار الكل بدّو يمثل"، كما اتهمت عاصي الحلاني بـ"الكرم الزائد"، ودعت راغب علامة لأن "يفتح القجة شوي" في إشارة إلى أنه بخيل، ووصفت ملحم بركات بالطيبة الزائدة والعصبية الزائدة، وقات عن وائل كفوري"يقبرني شو حلو... عامل عقدة لكتير عالم" ووصفت فارس كرم بالصديق العزيز والصوت الرائع ولكنه لا يثق بالناس.

كما اعتبرت ان هيفاء وهبي قلدت مونيكا بيلوتشي في فيلم "حلاوة روح" ووصفتها بملكة الـ" fake account" في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مي حريري في بداية الحلقة قد عرفت عن نفسها بـ"عزباء والشعر الأبيض"، بطريقة غير مباشرة للاعتراف بسنها الحقيقي، إذ قالت أن عمرها لا يتعدى الـ 12 عاماً، وهو عمر الطفولة الذي تحبّ أن تعيشه دائماً"، كما رفضت تهمة إثارة المشاكل والغيرة من الفنّانات، وقالت :"ليه شو حاملة أر بي جي؟ مع مين افتعلت مشاكل؟ جميع الفنّانات جميلات ولديهنّ ستايل خاص بهنّ، أنا إنسانة متصالحة مع نفسي، وأعرف إمكانيّاتي الفنيّة". وأكدت أنها لم تنكر فضل الموسيقار ملحم بركات عليها، مشيرة إلى انها قالت أنها دخلت التاريخ لأنّ إسمها اقترن باسم الموسيقار، كما أشارت الى مصالحتها مع الإعلامية رابعة الزيات.

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