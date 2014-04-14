بيرين سات محبطة بعد تأجيل حفل زفافها

بعدما كان مقرراً أن تعقد حفل زفافها على خطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو في 20 نيسان\أبريل 2014 تغير الموعد في آخر لحظة جراء تحديد جنان دوغلو شقيقة خطيبها كينان موعد زواجها في 20 حزيران\يونيو.

فقد رأت عائلة دوغلو أنه من غير الممكن عقد زواجين في العائلة في موعد متقارب، فأعطى كينان شقيقته جنان أولوية وبارك لها موعد زواجها وقرر هو إرجاء موعد زواجه من بيرين سات حتى إشعار آخر، ما جعل بيرين سات تشعر بخيبة أمل لرغبتها في حسم موعد زفافها قبل سفرها القريب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن علاقة بيرين وكينان تسير على ما يرام منذ عامين، ولم تعترضهما أية مشاكل وملايين المعجبين الأتراك ينتظرون بشغف حفل زفافهما المتوقع أن يكون غير عادي.

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