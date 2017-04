من هم النجوم أصحاب الأيادي البيضاء؟

جميلٌ جداً أن يكون الإنسان واحداً من مشاهير العالم ومن أكثرهم ثراءً، وإن كان الأجمل هو استثمار جزء من هذه الثروة الكبيرة في الأعمال الخيرية التي قد تنقذ الكثيرين من معاناتهم، وتُشكّل فرقاً في حياتهم، في الوقت الذي لن تنتقص تلك الأعمال من تلك الثروة.

ومن المهم جداً فعل الخير، ولكن الأهمّ هو توظيف فعل الخير في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب.

فمَن هُم أهمّ مشاهير العالم، أصحاب القلوب الذهبية والأيادي البيضاء، الذين يقومون بأعمال خيّرية.

1- Matt Damon: ممثل أمريكي. هو شريك في تأسيس مؤسسة "Water.org" التي تعنى بإمداد البلدان النامية بالمياه النقيّة، كما أنّه يدعم حملة "ONE "، التي تقدّم الرعاية للمصابين بمرض الأيدز، والتي تعنى بالذين يعانون من مشاكل الفقر والجوع في بلدان العالم الثالث.

2- Lady Gaga: برغم ظهور المغنية العالمية بحلّات مجنونة وغريبة، لكنها تملك قلباً أبيضَ. فهي مؤسِّسة جمعيّة "Born This Way" التي تُعنى بتشجيع ودعم الشباب، كما أنها شاركت المغنّية Cyndi Lauper في حملة MAC Viva Glam التي تدعم مرضى الأيدز.

3- Justin Bieber: بالرغم من تصرّفات النّجم الشّاب الطائشة وغير المسؤولة، إلا أنّه يملك الحكمة الكافية التي تنوّره باتجاه دعم الجمعيات التي تستحق المساعدة. وهو من أصغر النجوم الذين يحثّون معجبيهم على مساعدة الجمعيات الخيرية على الصعيدين المادي والبشري، من خلال دعوته أولئك للانتساب إلى تلك الجمعيات.

4- Taylor Swift: هي من أكثر النجمات صاحبات القلوب الذهبية، لقيامها بالتّبرع بأموالها إلى عدد لا يُحصى من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى أنّها تحيي الكثير من المهرجانات والحفلات من دون مقابل، في الوقت الذي تحبّ لقاء معجبيها، كلما سمحت الفرصة بذلك.

5- Daniel Radcliffe: ممثل إنجليزي. هو الشاب الذي عرف بدوره في سلسلة Harry Potter الخرافية. قام باستعمال شهرته لدعم الكثير من الجمعيات الخيرية، مثل "Lupus Foundation of America" و "Book Aid International"، فضلاً عن مشاركته في العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل للحدّ من ظاهرة الانتحار.

6- Selena Gomez: هي من النّجمات الشّابات اللواتي يقدّمن أعمالاً خيرية. فهي أصغر سفيرة في منظمة اليونيسيف، حيث تعمل في مجال التوعية العالمية على معاناة شعبي غانا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مشاركتها مغنّي البوب Joe Jonas في إطلاق المكتب الإعلامي لمستشفى بنسلفانيا.

7- Nick Cannon: ممثل أمريكي. هو منتج ومقدّم برنامح "Nickelodeon’s HALO award"، الذي يهدف إلى عرض الأطفال الذين يقومون بأعمال خيريّة.

8- The Jolie-Pitt’s: Angelina Jolie وBrad Pitt هما ثنائي شهير، ليس فقط بأدوراهما السينمائية، ولكن أيضاً بأدوارهما الإنسانية. فبالإضافة إلى قيامهما بتبنّي أولاد من دول القارة الأفريقية، هما أصحاب مؤسسة "Maddox Jolie-Pitt" التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتخلّص من ظاهرة الفَقر. وقد تبرّع الثنائي بملايين الدولارات إلى مختلف الجمعيات الخيرية حول العالم.

9- George Clooney: لم تقتصر مساعدات الممثل العالمي على التّبرعات المالية والعينيّة فقط، بل وصلت إلى حدّ النّضال والتضحيات، إذ إنّه اعتقل من قبل الشرطة السودانية بسبب قيامه بالعصيان المدني من أجل المطالبة بحقوق السودانيين. وقد كتب مقالاً في جريدة Washington Post طالب بإنزال أشدّ العقوبات بالشرطة السودانية، كما تبّرع بالكثير للجمعيات الخيرية.

10- Ellen DeGeneres: مقدّمة برنامج "The Ellen DeGeneres Show". لم تكتفِ بمساعدة البشر فقط، بل قدّمت التّبرعات المادية إلى الجمعيات الخيرية، التي كان من أهمّها الصليب الأحمر. واعتنت كذلك بالحيوانات، ودعمت جمعية "The Gentle Barn" التي تعنى بالحيوانات التي تُعامَل بطريقة سيئة.

11- Oprah Winfery: عندما نتكلم عن الأعمال الخيرية يتبادر فوراً إلى ذهننا مقدّمة البرامج العالمية Oprah، صاحبة 3 مؤسسات خيرية هي: "The Oprah Winfrey Foundation" و "The Oprah Winfrey Operating Foundation" و "The Angel Network" التي تختلف نشاطاتها ما بين حماية القاصرات في جنوب أفريقيا وحماية الحيوانات، هذا بالإضافة إلى الكثير من التبرعات والأعمال الخيرية التي تقوم بها المقدّمة العالمية خارج مؤسّساتها.