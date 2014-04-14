أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - كلاسيكو الكأس.. الدور على برشلونة؟

Google+ Print
بالفيديو - كلاسيكو الكأس.. الدور على برشلونة؟ بالفيديو - كلاسيكو الكأس.. الدور على برشلونة؟

للسنة الرابعة على التوالي، يلعب ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك الإسباني، حينما يتواجه الفريقان يوم الأربعاء في نهائي البطولة.

على مدار المواسم الثلاثة الماضية، تواجه الفريقان كل سنة في الكأس.

وكان نصيب ريال مدريد من الفوز مرتين، مقابل مرة لبرشلونة.

وبشكل عام، تواجه الفريقان في كأس الملك في 32 مناسبة من قبل.

فاز ريال مدريد في 11 مباراة منها، وكان الفوز حليفا لبرشلونة 14 مرة، فيما كان التعادل حاضرا في 7 مواجهات.

ويسترجع FilGoal.com مواجهات الفريقين في الكأس في المواسم الثلاثة الماضية.

كأس رونالدو

البداية كانت في نهائي نسخة 2011، والذي احتضنه ملعب الميستايا وحسمه ريال مدريد لصالحه.

وقاد كريستيانو رونالدو ماكينة الأهداف البرتغالية فريقه لحسم البطولة الأولى لجوزيه مورينيو في إسبانيا.

وسجل رونالدو هدفه من رأسية في الشوط الإضافي الأول.

انتقام برشلونة

وفي الموسم التالي، أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما في ربع النهائي.

والمباراة الأولى كانت على ملعب سنتياجو برنابيو، حيث تقدم رونالدو أولا لريال مدريد.

ولكن برشلونة أدرك التعادل عن طريق كارليس بويول، قبل أن يسجل إريك أبيدال ظهير البلوجرانا السابق وموناكو الحالي هدف الفوز الثمين 2-1.

وفي الإياب تعادل الفريقان 2-2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، ليودع الملكي البطولة بنتيجة 4-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

تقدم بيدرو رودريجيز ودانييل ألفيش لبرشلونة في الشوط الأول.

ولكن ريال انتفض في الشوط الثاني بثنائية رونالدو وكريم بنزيمة، ولكنه لم يسجل الهدف الذي يؤهله لنصف النهائي.

انتفاضة ريال

من جديد، تواجه الفريقان في نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.

وحقق برشلونة نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 على سنتياجو برنابيو في الذهاب.

سجل برشلونة أولا عن طريق سيسك فابريجاس، وتعادل الفرنسي رفائيل فاران لريال مدريد.

ولكن ريال مدريد حقق فوزا كبيرا في الإياب في كامب نو بنتيجة 3-1 أهله للنهائي.

فالملكي تقدم في معقل برشلونة بثلاثية رونالدو "هدفين" وفاران.

وحفط جوردي ألبا ماء وجه برشلونة بهدف وحيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم