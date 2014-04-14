بالفيديو - كلاسيكو الكأس.. الدور على برشلونة؟

للسنة الرابعة على التوالي، يلعب ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك الإسباني، حينما يتواجه الفريقان يوم الأربعاء في نهائي البطولة.

على مدار المواسم الثلاثة الماضية، تواجه الفريقان كل سنة في الكأس.

وكان نصيب ريال مدريد من الفوز مرتين، مقابل مرة لبرشلونة.

وبشكل عام، تواجه الفريقان في كأس الملك في 32 مناسبة من قبل.

فاز ريال مدريد في 11 مباراة منها، وكان الفوز حليفا لبرشلونة 14 مرة، فيما كان التعادل حاضرا في 7 مواجهات.

ويسترجع FilGoal.com مواجهات الفريقين في الكأس في المواسم الثلاثة الماضية.

كأس رونالدو

البداية كانت في نهائي نسخة 2011، والذي احتضنه ملعب الميستايا وحسمه ريال مدريد لصالحه.

وقاد كريستيانو رونالدو ماكينة الأهداف البرتغالية فريقه لحسم البطولة الأولى لجوزيه مورينيو في إسبانيا.

وسجل رونالدو هدفه من رأسية في الشوط الإضافي الأول.

انتقام برشلونة

وفي الموسم التالي، أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما في ربع النهائي.

والمباراة الأولى كانت على ملعب سنتياجو برنابيو، حيث تقدم رونالدو أولا لريال مدريد.

ولكن برشلونة أدرك التعادل عن طريق كارليس بويول، قبل أن يسجل إريك أبيدال ظهير البلوجرانا السابق وموناكو الحالي هدف الفوز الثمين 2-1.

وفي الإياب تعادل الفريقان 2-2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، ليودع الملكي البطولة بنتيجة 4-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

تقدم بيدرو رودريجيز ودانييل ألفيش لبرشلونة في الشوط الأول.

ولكن ريال انتفض في الشوط الثاني بثنائية رونالدو وكريم بنزيمة، ولكنه لم يسجل الهدف الذي يؤهله لنصف النهائي.

انتفاضة ريال

من جديد، تواجه الفريقان في نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.

وحقق برشلونة نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 على سنتياجو برنابيو في الذهاب.

سجل برشلونة أولا عن طريق سيسك فابريجاس، وتعادل الفرنسي رفائيل فاران لريال مدريد.

ولكن ريال مدريد حقق فوزا كبيرا في الإياب في كامب نو بنتيجة 3-1 أهله للنهائي.

فالملكي تقدم في معقل برشلونة بثلاثية رونالدو "هدفين" وفاران.

وحفط جوردي ألبا ماء وجه برشلونة بهدف وحيد.