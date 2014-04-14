كيف تعالجين مشكلة جفاف البشرة؟

لا يرتبط جفاف البشرة بفصل الشتاء أو بخشونة اليدين فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل تقشر الجلد، والتشقق، والالتهاب، حيث أكد الدكتور أحمد عبد الخبير أن الانتقال من المناطق الباردة إلى منطقة أكثر دفئاً أو العكس يزيد من فرصة جفاف الجلد بنسبة كبيرة.

لذلك فالحل يجب ألا يكون بالتوجه إلى المحلات التجارية والصيدليات لشراء المستحضرات المرطبة والملينة بشكل عشوائي، ويجب أن يعتمد العلاج على طبيعة الجلد ودرجة الجفاف، فالكريمات المخصصة بأنها "ليلية" عادة ما تكون ذات قاعدة زيتية، لذا فهي تناسب أيام الشتاء التي تزيد فيها نسبة الجفاف، كما أن الكريمات السميكة أو المرهمية الملمس تناسب البشرة شديدة الجفاف.

ولاختيار أفضل زيوت الوجه، عليك اختيار زيوت كالأفوكادو، والسمسم، واللوز، مع ضرورة الابتعاد عن استخدام زيوت "الشيا" على الوجه، وهي التي تعرف بالزبدة؛ لأن الإكثار منها قد يسبب انسداد مسام بشرة الوجه، وأكثري من المرطبات التي تحتوي على "الهلام" أو ما يعرف بالمراهم؛ لأنها تعمل على ترطيب الجلد بشكل عميق بعد الجفاف التي يسببه الصابون.

ويشدد الدكتور أحمد عبد الخبير على ضرورة المداومة على استخدام واقي الشمس يومياً؛ لأنه من أكثر الأمور الضرورية لصحة الجلد، كما يوصي بحبوب زيت السمك، حيث أثبتت الدراسات أن حبوب زيت السمك الغنية بزيوت "اوميجا3" ترطب البشرة شديدة الجفاف خلال عدة أسابيع.

وإذا لم تجدِ هذه النصائح في التخلص من جفاف البشرة، عليك التوجه إلى طبيب مختص، فقد يكون سبب الجفاف ليس من العوامل الجوية وإنما بسبب مرض جلدي ما.

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