إحالة طالبين للجنايات بتهمة بحيازة قنابل ومنشورات ضد الجيش والشرطة

أحال محمد الجرف وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس النيابة طالبين ، لمحكمة الجنايات لإتهامهما بحيازة مفرقعات وجهاز لاب توب ومنشورات ضد الجيش والشرطة ، عقب ضبطهم بشقة بمنطقة المعادي .

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قد أمرت بحبس طالبين 15 يومًا على ذمة التحقيقات عقب القاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة بأحد الشقق بمنطقة المعادي وبحوزتهم قنابل ومفرقعات ومنشورات تحرض ضد الجيش والشرطة وجهاز لاب توب ، نسبت النيابة للمتهمين عدد من التهم منها الانضام لجماعة محظورة على خلاف القانون وحيازة مفرقعات وقنابل ومنشورات ضد الجيش والشرطة .