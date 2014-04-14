بالصور… الاحتفال بمئوية الكشافة بالدقهلية

نظمت محافظة الدقهلية ،بميدان المحافظة احتفالية لفرق الكشافة ابتهاجاً بمناسبة مرور مائة عام على نشأة الكشافة المصرية فى 1914 .

> وقال سمير كيرة، مساعد الكشافة البحرية بالدقهلية، ومنسق المهرجان، أن الفاعليات مستمرة بالدقهلية عدة أيام من تشجير وطلاء وإنشاء خيام للكشافة فى الاحتفالات بالمئوية ،وقال “فالكشافة هى حركة تربوية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تميزفى الأصل أو الجنس أو العقيدة .

> وقال المستشار زاهر مصطفى ،مقرر لجنة الكشافة والمرشدات بمحافظة الدقهلية، أن الحفل بدأ من مدينة المنصورة وسينتهى عند تمثال أبو الهول أحد الرموز المصرية العتيقة احتفالا بالمئوية، وأضاف قائلاً ” أنشأت الكشافة فى مصر على يد الأمير عمر طوسون فهى فى كل بيت مصرى منذ أن ينشأ الطفل الصغير وحتى أكثر من 70 عام فهى ليس لها لون او حركة او إنتماء سياسى .

> وأشار زاهر ، إلى أنة ينتظر تمثال أبو الهول أكبر منديل كشفى فى العالم سيتم تسجيلة ضمن موسعة جينس كأكبر منديل كشفى سيتم وضعه على رقبة التمثال وذلك فى نهاية الاحتفالات .