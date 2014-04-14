أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انقاذ4 مهندسين من قبضة الأهالي بالقليوبية بعد اشتباههم في زرعهم قنابل

Google+ Print
انقاذ4 مهندسين من قبضة الأهالي بالقليوبية بعد اشتباههم في زرعهم قنابل انقاذ4 مهندسين من قبضة الأهالي بالقليوبية بعد اشتباههم في زرعهم قنابل

مديرية أمن القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في تحرير 4 مهندسين ملتحيين وأجانب قام الأهالي بالاعتداء عليهم اعتقادا منهم بأنهم يقومون بزرع وتوصيل قنابل ومتفجرات أسفل العمارات ، تبين بعد ذلك من التحقيقات أنهم مهندسين تابعين للشركة المصرية للإتصالات ويقومون بتوصيل كبائن تليفونات بالشوارع.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين ان المتحفظ عليهم كلا من تامر احمد محمد جمعه ، ومحمد عبدالله محمد زين وأنهم تابعين لوزارة الاتصالات بالقاهرة ويقومون هما و2 من المهندسين الصينيين بتوصيل كبائن تليفونات جديدة بالشارع ولكونهما ملتحيين اعتقد أهالى البلده انهم تابعين لجماعة الإخوان وأنهم يقومون بتوصيل متفجرات أسفل المنازل ولما حاولوا إقناع الأهالى بأنهم تابعين للشركه المصرية للأتصالات ، قام الأهالى باستدعاء احد العاملين بالإتصالات والذى لم يتعرف عليهم أيضا لأنهم تابعين للوزارة فزاد شك أهالي القرية وانهالوا عليهم ضربا وتحفظوا عليهم واتصلوا بالشرطة.

تمكن رجال المباحث من السيطرة على الموقف وإقتياد المهندسين لمركز الشرطة والذى تبين أنهم تابعيين لوزارة الإتصالات وكانوا يقومون بتنفيذ تركيب كبائن بالشوارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا