انقاذ4 مهندسين من قبضة الأهالي بالقليوبية بعد اشتباههم في زرعهم قنابل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في تحرير 4 مهندسين ملتحيين وأجانب قام الأهالي بالاعتداء عليهم اعتقادا منهم بأنهم يقومون بزرع وتوصيل قنابل ومتفجرات أسفل العمارات ، تبين بعد ذلك من التحقيقات أنهم مهندسين تابعين للشركة المصرية للإتصالات ويقومون بتوصيل كبائن تليفونات بالشوارع.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين ان المتحفظ عليهم كلا من تامر احمد محمد جمعه ، ومحمد عبدالله محمد زين وأنهم تابعين لوزارة الاتصالات بالقاهرة ويقومون هما و2 من المهندسين الصينيين بتوصيل كبائن تليفونات جديدة بالشارع ولكونهما ملتحيين اعتقد أهالى البلده انهم تابعين لجماعة الإخوان وأنهم يقومون بتوصيل متفجرات أسفل المنازل ولما حاولوا إقناع الأهالى بأنهم تابعين للشركه المصرية للأتصالات ، قام الأهالى باستدعاء احد العاملين بالإتصالات والذى لم يتعرف عليهم أيضا لأنهم تابعين للوزارة فزاد شك أهالي القرية وانهالوا عليهم ضربا وتحفظوا عليهم واتصلوا بالشرطة.

تمكن رجال المباحث من السيطرة على الموقف وإقتياد المهندسين لمركز الشرطة والذى تبين أنهم تابعيين لوزارة الإتصالات وكانوا يقومون بتنفيذ تركيب كبائن بالشوارع.