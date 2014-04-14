أهلي جدة يضم البرازيلي نيتو حتى نهاية كأس خادم الحرمين

تعاقد أهلي جدة مع صانع الألعاب البرازيلي ريو نيتو لتعويض مواطنه المصاب إيريك أوليفيرا حتى نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق قد أوصى بالتعاقد مع اللاعب الذي تدرب تحت قيادته عندما كان مدرب لفريق سانتا كالارا البرتغالي.

الاتحاد السعودي يجيز لأنديته التعاقد مع لاعب بديل لأي لاعب مصاب لوقت طويل، شريطة أن يكون اللاعب البديل غير مرتبط بعقد مع أي نادي آخر.

وبسبب إصابة إيريك بقطع في الرباط الصليبي، استفاد الأهلي من لائحة الاتحاد السعودي ليضم نيتو صاحب الـ34 عاما.

يُذكر أن الأهلي سيواجه اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 19 و25 إبريل الجاري.