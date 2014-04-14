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“الأوقاف” : الامتناع عن سداد “فاتورة” الكهرباء خيانة للوطن وجريمة يُعاقب عليها

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“الأوقاف” : الامتناع عن سداد “فاتورة” الكهرباء خيانة للوطن وجريمة يُعاقب عليها “الأوقاف” : الامتناع عن سداد “فاتورة” الكهرباء خيانة للوطن وجريمة يُعاقب عليها

وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة  : تحدثنا من قبل عن حرمانية الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء وحرمانية من يكون قادر على سدادها ويتقاعس، مؤكدًا أنها خيانة وطنية  وجريمة يعاقب عليها القانون .

وأضاف جمعة، اليوم، خلال مداخلة هاتفية بـ “صباح الخير يا ”، على التلفزيون المصري، أن سرقة التيارات الكهربائية أمر محرم ولا يجوز القيام به تحت أي ظرف .

ونوه  جمعة  أن وزارة الأوقاف لديها خُطة تتكون من عدة عناصر لتوفير الكهرباء داخلها ، منها توفير أكثر من 20 ألف لمبة موفرة سيتم توزيعها على المستجد كدفعة أولى، وإحلال وتجديد مساجد مصر، بالإضافة إلى عدم استخدام المكيفات قبل 15 مايو المقبل، ولا تستخدم في درجات حرارة أقل من 25 درجة، وعدم تشغيله إلا في أوقات الصلاة، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة الماضية كانت عن خطورة التبذير في استخدام الكهرباء .

 

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