عثملّية شهيّة وصحية من مونيك

المقادير:

-9شرائح من "التوست" الأبيض الطري

-كوب ونصف الكوب من بودرة الحليب الخالي من الدسم

-3 أكواب من الماء

-3 ملاعق كبيرة من السكر

-3 ملاعق كبيرة من النشاء

-3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر

-250 غراماً من شعيريّة العثملية الطازجة أو المجلدة

-كوب من القطر (الشيرة)

-ملعقتان كبيرتان من الفستق المطحون، للتزيين

-4 ملاعق كبيرة من مربّى زهر الليمون، للتزيين

طريقة التحضير:

1- تُنزع أطراف" التوست"، ثم يُقطّع إلى مكعبات.

2- لإعداد 3 أكواب من القشدة:يُذوّب الحليب، مع الماء والسكر والنشاء، في قدر خارج النار (على البارد).ثم، تسخّن هذه القدر على نار متوسطة، مع مكعبات "التوست"، ويحرّك هذا الخليط باستمرار بشريط الخفق ،حتّى تجمد القشدة.ثم، يسكب ماء الزهر، ويُحرّك هذا الخليط.ويوضع جانباً حتى يبرد.

3- تمسح صينيتان بقعر 30 سنتيمترات لكلّ منهما، بالقليل من الزيت.

4- تُقسّم الشعيريّة إلى نصفين، يوزّع كلّ نصف منهما في صينيّة، وتفصل الشعيريّة عن بعضها البعض بالأصابع، حتى تُغطّي كامل كلّ صينيّة.

5- يُسكب القليل من الزيت مجدّداً، على وجه الشعيريّة.

6- توضع الصينيّتان في الفرن المحمّى مُسبقاً، على حرارة 200 درجة مئوية، لـ10 دقائق أو حتّى يشقرّ لون الشعيريّة.ثم، يُحمّى الفرن من الأعلى، وتوضع الصينيتان لـ5 دقائق أو حتّى تشقرّ الشعيريّة.

7- طريقة التقديم:تعدّ طبقة من الشعيريّة في طبق التقديم، يُمدّ عليها حوالي كوبين ونصف الكوب من القشدة، ثم تُغطّى بطبقة ثانية من الشعيريّة.ويُسكب القطر على الوجه بالتساوي، حتّى تتشرّبه كلياً.ثم، ينثر الفستق، ويزيّن بالكميّة المتبقية من القشدة ومربّى زهر الليمون.ويقدّم بارداً.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص اثني عشر)

مدّة التحضير: 25 دقيقة.

مدّة الطهي: 25 دقيقة.

هذا الطبق من إعداد وتقديم أخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور.

القيمة الغذائية للشخص:

الطاقة:230 سعرة حرارية

الكوليسترول: خالية من الكوليسترول

الدهون: 3 غرامات

النشويات: 43 غراماً

البروتين: 8 غرامات

الألياف: غرام