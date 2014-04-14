ميدو: من يريد ترك الزمالك للانضمام لدجلة مختل عقليا!

شكك أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك في التقارير التي أشارت إلى رغبة عدد من لاعبي الفريق الأبيض الرحيل بسبب أزمة المستحقات المادية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عددا من لاعبي الزمالك على اتصال بهشام زكريا مدرب وادي دجلة، من أجل الانضمام لفريقه.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سمعت المدير الفني لوادي دجله يقول أن هناك لاعبين من الزمالك على اتصال به من أجل الانضمام لوادي دجله بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم".

وتابع "أنصحه قبل ضمه لهؤلاء اللاعبين بأن يشمل الكشف الطبي، الكشف على قواهم العقلية، لأن أي لاعب يريد ترك الزمالك والانضمام لدجله مختل عقليا!".