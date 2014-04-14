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مدرب دجلة ردا على ميدو: أنت من تخطئ في حق لاعبيك

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مدرب دجلة ردا على ميدو: أنت من تخطئ في حق لاعبيك مدرب دجلة ردا على ميدو: أنت من تخطئ في حق لاعبيك

يعتقد هشام زكريا المدير الفني لوادي دجلة أن نظيره أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك هو من يخطئ في حق لاعبيه بعدما وصف من يترك فريقه للانضمام إلى دجلة بـ"المختل عقليا".

زكريا قال في تصريحات إذاعية أن عددا من لاعبي الزمالك يرغبون في الرحيل إلى دجلة بسبب أزمة المستحقات المادية في النادي الأبيض.

فرد ميدو عبر "تويتر" ليصف من يترك الزمالك للانضمام إلى دجلة بـ"المختل عقليا".

وقال هشام زكريا لـFilGoal.com: "حديث لاعبي الزمالك كان مع إدارة دجلة وليس معي شخصيا".

وتابع "نحن في منتصف الموسم، ولذلك أرفض أن أسمي لاعبين بأعينهم من الزمالك تحدثوا معنا، ولكن ميدو هو من لم يحترم المنافسة وقال إنه يرغب في ضم أحمد ياسر وصلاح الدين من دجلة".

وأتم "أما بالنسبة للكشف الطبي، فهذا شئ يخصه لأنه بهذا الشكل يخطئ في حق لاعبيه وليس في حقنا لأن الجميع يعرف أن دجلة الآن نادي كبير".

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