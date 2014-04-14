تجديد حبس نجل أخطر تاجر مخدرات وصديقه بالأقصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية بتجديد حبس نجل أخطر تاجر مواد مخدرة فى محافظة الأقصر وصديقه بعد أن ضبطا وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاحين ناريين 15 يوما علي ذمة التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، قد داهمت بإشراف اللواء مصطفى بكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، منزل حمدى أبو صالح، أخطر تاجر مواد مخدرة فى محافظة الأقصر، وتم القبض على نجله وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

كانت تحريات إدارة البحث الجنائى بالمديرية والتى استمرت لأكثر من أسبوعين قد أكدت أن المدعو حمدى أبو صالح يستأنف نشاطه الإجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وكشفت التحريات عن أنه لجأ لحيلة ذكية ليتخفى من عيون الأجهزة الأمنية فاتفق مع أحد رجاله أن يتم البيع فى عمارة مجاورة لمنزله بمنطقة الكرنك.

وبعد استكمال التحريات، واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل مجموعتين من قوات الأمن وضباط المباحث، الأولى داهمت منزل حمدى أبو صالح، والثانية داهمت المنزل الذى تتم فيه عملية البيع.

وتمكنت المجموعة الثانية من ضبط، “عماد” 30 سنة، نجل تاجر المخدرات حمدى أبو صالح، وأحمد سعد، 23 سنة بدون عمل، ومقيم الكرنك، وبحوزتهما 7 قطع حشيش، و100 لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر معدة للبيع، و400 قرص ترامدول، ومبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبندقية آلية، وخزينة خاصة بها بداخلها طلقات نارية، وطبنجة بداخلها 4 طلقات، و7 هواتف محمول، وزجاجتين “وسكي”.

بينما فر حمدى أبو صالح، هاربًا عندما داهمت المجموعة الأولى منزله الكائن بنجع الشيخ موسى بالكرنك وسط المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.