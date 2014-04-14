ضبط 5 من منظمي وقفات بالطريق الدولي لتأييد الرئيس المعزول بالدقهلية‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 5 أعضاء من جماعه الإخوان المسلمين قاموا بتنظيم اجتماعات سرية ضد الجيش والشرطة وتنظيم وقفات على الطريق الدولى.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بورودمعلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تفيد قيام بعض العناصر المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابيه والقائمين على تنظيم وقفات إحتجاجيه بدائرة المركز وخاصه على طريق رافد جمصه الدولى وعقد إجتماعات سريه فيما بينهم لإستهداف رجال الشرطه والقوات المسلحه وإثارة الفتنه بين المواطنين لإحداث فوضى بالبلاد .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط كل من هانى حسن حامد أحمد المليجى -45 سنة- تاجر ومقيم بناحية الزهراء – دائرة المركز ، و المغازى حسين غازى محمد سالم -50 سنة- مهندس ومقيم عزبة إبراهيم الشربينى – دائرة المركز ، و السادات الحسانين عبدالحافظ -47 سنة- مدرس ومقيم بناحية الدمايره – دائرة المركز ، وهانى عبدالهادى محمود – وشهرته هانى حلمى -40 سنة- تاجر ومقيم بناحية دميانه – دائرة المركز ، ورمضان محمد عكاشه محمد على -50سنة- مدرس ومقيم بناحية عصفور – دائرة المركز من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابيه ، حال قيامهم بعقد إجتماع سرى بمنزل المتهم الرابع.

كما ضبط بحوزتهم [ كميه كبيره من الأوراق مدون بها عبارات مندده بالجيش والشرطه وأخرى مناصره للرئيس المعزول وجماعة الإخوان ” قناع وجه ، واقى ضد الغاز ، 3 تليفونات محموله” .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10436 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2014م.