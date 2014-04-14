قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بمركب سياحي بشرم الشيخ دون إصابات

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق من السيطرة على حريق في اللنش سياحي “كوين مرجان” أمس اثناء رسوه أمام سقالة ترافكو بشرم الشيخ دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء بلاغا من رئيس الحماية المدنية بنشوب حريق في غرفة المكانيات بالطابق الأرضي بأحد اللنشات السياحية التي ترسو في سقالة ترافكو بمدنية شرم الشيخ ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وقال العميد احمد حمدي رئيس الحماية المدنية بمديرية الامن ان الحريق نشب في غرفة المكانيات والمواتير وأن المعاينة الأولية تشير لحدوث الحريق بفعل مصدر حرارى غير معلوم ساعد في اشتعال النيران.

وقد قامت قوات الدفاع المدني بتعويم اللنش السياحي حتى لا يمتد الحريق لباقي المراكب بفعل الرياح.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.