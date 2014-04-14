قرار بحل جميعة أبناء المنوفية الخيرية بالقناطر الخيرية

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قرار بحل جمعية أبناء المنوفية الخيرية بالقناطر الخيرية .

> حيث قـرر المحافظ في القرار رقم 128 لسنة 2014 حل الجمعية المشهرة برقم 219 فى 8/7/74 حلاً إختياريا وذلك لوفاة المؤسس وعدم قدرة مجلس الأمناء على الاستمرار على ان تؤول أموالها وممتلكاتها للصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقليوبية وعلى أن يعين سعيد عوض محمد عيد، مصفيا للمؤسسة مقابل 100جنيه من رصيد الجمعية ،فضلاً عن التصفيه خلال شهر من تاريخ صدور القرار .