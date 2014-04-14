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إحالة إخواني للجنح لاتهامهم بحيازة منشورات ضد الجيش والشرطة والعصيان المدني

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إحالة إخواني للجنح لاتهامهم بحيازة منشورات ضد الجيش والشرطة والعصيان المدني إحالة إخواني للجنح لاتهامهم بحيازة منشورات ضد الجيش والشرطة والعصيان المدني

أرشيفية

أحال محمد الجرف وكيل اول نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس النيابة  أخوانى ، لمحكمة الجنح  لإتهامهم بحيازة منشورات ضد الجيش والشرطة،  وتدعو إلى العصيان المدنى عقب ضبطه بمنطقة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قد أمرت بحبس أخوانى  15 يوما على ذمة التحقيقات عقب القاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة  بمنطقة المقطم أثناء قيامه بتوزيع منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة وتدعوا إلى العصيان المدنى وتروج لهدم نظام الدولة   .

 نسبت النيابة للمتهم عدد من التهم منها الانضام لجماعة محظورة على خلاف القانون  وحيازة منشورات ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى العصيان المدنى لهدم نظام الدولة الاقتصادى .

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