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إطلاق حملة من خلال الإذاعة لتعمير و تنمية حلايب و شلاتين

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إطلاق حملة من خلال الإذاعة لتعمير و تنمية حلايب و شلاتين إطلاق حملة من خلال الإذاعة لتعمير و تنمية حلايب و شلاتين

أرشيفية

قالت د.نهاد صالح  سفير النوايا الحسنة و أستاذ الاقتصاد و الاستثمار و التمويل بجامعة الإسكندرية إن حلايب و شلاتين بحاجة لتكاتف الجميع لتنميته و إعماره ،جاء ذلك من خلال حملة “معا لتنمية شلاتين “و التي تبنتها الإعلامية دينا صلاح من خلال برنامجها “طلعت شمس انهارده “المقدم على إذاعة راديو .

و أضافت صالح إلى انها كانت في زيارة الأسبوع الماضي لحلايب و شلاتين ،و فوجئت بانعدام الخدمات و البنية الأساسية عن المواطنين هناك ،جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لها لوكالة أنباء اونا ،حيث أشارت إلى احتياجهم للماء و مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تعينهم في المعيشة ،خاصة و أنهم يمتلكون مهارات خاصة في صنع الأشغال اليدوية .

و أشارت إلى ان الرعاية الصحية هناك تكاد معدومة ،فضلا عن أن هناك آبار و لكن تحتاج لتطهير كي تكون معدة للاستخدام ،و عن التعليم أضافت إلى ان مدرسة واحدة فقط و تبعد بمسافة كبيرة ،كما أن طعامهم مقتصر فقط على الدقيق و الماء أو الدقيق و اللبن لقلة الموارد و فقر البيئة .

و ناشدت د.نهاد صالح كافة المؤسسات و المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني أن تشارك في تلك الحملة حتى يتم تعمير حلايب و شلاتين و تشغيل هؤلاء المواطنين هناك و بيع منتجاتهم  و مشغولاتهم بمعارض دولية ،ما يعود عليهم بنفع كبير و ينمي بيئتهم هناك .

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أونا

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