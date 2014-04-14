نظم العاملون المؤقتون بالتربية والتعليم بالإسماعيلية، تظاهرة حاشدة بمقر مديرية التربية والتعليم للمطالبة بالتعيين وزيادة المرتبات ،وهدد العاملون بالإعتصام والإضراب الشامل عن العمل حال عدم اﻻستجابة لهم .
> واكد العاملون ،بأنهم يتقاضون مرتبات لا تتجاوز المائة والخمسين جنيها وبعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات ولم يتم تعيينهم ،مطالبين وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية بالتدخل العاجل لتعيينهم .
مظاهرة للعاملين المؤقتين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية للمطالبة بالتعيين
نظم العاملون المؤقتون بالتربية والتعليم بالإسماعيلية، تظاهرة حاشدة بمقر مديرية التربية والتعليم للمطالبة بالتعيين وزيادة المرتبات ،وهدد العاملون بالإعتصام والإضراب الشامل عن العمل حال عدم اﻻستجابة لهم .