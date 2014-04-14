التضامن الاجتماعي بالسويس : التحفظ على أموال 13 جمعية أهلية‎

قالت مديحة نون وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس أنهم تسلموا قرار من الوزارة بتجميد أرصدة 13 جمعية أهلية وتشكيل لجان لإدارتها ماليا مع استمرار عملهم بشكل طبيعي .

أضافت وكيل وزارة التضامن أن القرار شمل 15 جمعية ولكن هناك جمعيتين قرر مؤسسيها حلها ، موضحه انهم قاموا بإبلاغ هذه الجمعيات بالقرار ، وايضا بقرار تشكيل اللجان الجديدة الخاصة بالتعاملات المالية لهذه الجمعيات.

يذكر ان الجمعيات التى تم التحفظ عليها هي: ” نما للتنمية الأجتماعية – رابطة دعاة السويس – بلال بن رباح – علي بن ابي طالب – جند الرضوان – نهضة بلدنا – القدس الخيرية – أئمة الأوقاف – أبو الأسلام – الجمعية المصرية لرعاية الكلي – انس مالك – الصفا للرعاية ” .

قالت سوزان الجندى أحد مسئولي الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكلى بالسويس أن القرار الصادر ظالم ، موضحه أن الجمعية سبق وأن قامت بالتبرع بخمس ماكينات غسيل كلوى للمستشفى الاميرى و رغم عدم وجود اى عضو من مجلس إدارتها ينتمى من قريب او بعيد لاى تيار سياسى ورغم ما تقدمة الجمعية من رعاية تامة لمرضى الفشل الكلوى وتوفير سيارة لنقل المرضى تم تجميد أرصدة الجمعية.