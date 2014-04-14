القبض على المتهمين بحرق سيارة أمين شرطة بالإسماعيلية‎

نجح رجال مباحث الاسماعيلية وجهاز الأمن الوطنى من القبض على ثلاثه متهمين بحرق سيارة ومنزل أمين شرطة عمر جمعة بالاسماعيلية.

كان اللواء محمد العنانى مدير امن الاسماعيلية تلقى اخطارا من العميد محمد جاد مدير ادارة البحث الجنائي يفيد تمكن الرائد احمد النمكى رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب احمد الطحاوى وضباط الامن الوطنى من القبض على “احمد ع ا” شهرته “بركة” 15سنه عامل باليوميه مقيم عين غصين الغربيه و “جمال ع ا ا” 42 سنه عاطل و”محمود م س ا” شهرته “غياتى” 23 سنه عاطل مقيمين ذات الناحيه متهمين بحرق سيارة ومنزل أمين شرطة بمركز الإسماعيلية.

كان مسلحين قاموا باقتحام منزل أمين شرطة بمركز شرطة الإسماعيلية، وأطلقوا النيران من أسلحتهم النارية وأحرقوا سيارته الخاصة ومنزله ولاذوا بالفرار .

واتهم أمين الشرطة عمرو محمد جمعة، جماعة الإخوان بمحاولة اغتياله وحرق سيارته ماركة فيرنا وتحمل رقم 9614 ملاكي الإسماعيلية .

وقال شهود العيان أن سيارة ربع نقل تقل 4 مسحلون أطلقوا النيران بكثافة على منزل الشرطي في محاولة منهم لاغتياله وأحرقوا سيارته الخاصة بعد إطلاق وابل من النيران على المنزل .

وتحرر المحضر رقم 1079 لسنة 2014 أحوال مركز الإسماعيلية، وبدأت قوات الأمن فى حملة تمشيط واسعة للبحث عن الجناة التى أكدت تحريات الأمن أنهم من منطقة عين غصين .

تم التحفظ على المتهمين وجارى التحقيق معهم بمعرفه الأمن الوطنى.