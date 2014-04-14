واجهي شهيتك قبل موعد الطمث

قد يطرأ بعض التغييرات على جسم السيّدات قبل موعد الطمث، منه تقلّبات المزاج والاضطرابات النفسية وفتح الشهيّة وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية والحلويات، ممّا يؤثر سلباً في صحتك ورشاقتك.

مركز Low Cal Diet Clinic يطلع قارئات "سيدتي نت"، على بعض النصائح التي تساعدك في الحدّ من الشهيّة الناتجة عن متلازمة موعد الطمث.

يُعتبر الشعور بالرغبة في تناول أطعمة معيّنة (المأكولات الدهنية والمالحة والمقرمشة التي تحتوي على الكثير من النشويات أو الدهون أو الكريما أو السكر) وزيادة الشهيّة من أبرز عوارض متلازمة موعد الطمث. ويبدو أنّ التغيير في الهرمونات خلال الطمث سبب هامّ في زيادة الشهيّة، كما يُمكن للتغيّرات الكيميائيّة في الدماغ أن تلعب دوراً أساسيّاً في ذلك. وتُساهم نسبة السيروتونين أيضاً في اشتداد الرغبة في تناول نوع معيّن من الأطعمة.

وللحفاظ على صحتك وثبات وزنك، لا بدّ لك من اتّباع هذه النصائح التي تساهم في الحدّ من هذه العوارض، عبر إدخال بعض التغييرات في الطريقة التي تتناولين بها الطعام، فضلاً عن ضرورة ممارسة الرياضة:

• تناولي وجبات صغيرة الحجم وبشكل دائم.

• لا تكثري من استهلاك الملح، كما الأطعمة المالحة.

• تجنّبي الحلويات التي خضعت للمعالجة: تُزيد السكريات البسيطة من إفراز الأنسولين، الذي يخفّض نسبة السكّر في الدم. وإن ارتفعت نسب الأنسولين بشكل كبير، فإنّ رغبتك في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون تزداد أيضاً.

• اختاري الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقّدة، مثل الفاكهة والخضر والقمح الكامل أي الخبز والمعكرونة ورقائق الفطور (الكورنفليكس) المصنوعة جميعها من القمح الكامل.

• اختاري المأكولات الغنية بالكالسيوم، كالحليب والجبن والزبادي.

• تناولي المأكولات الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية، كسمك السلمون أو زيت الكانولا، وجربي التونا مع المايونيز قليل الدسم.

• تجنّبي المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي.

مارسي الرياضة بانتظام

مارسي الرياضة لما لا يقلّ عن 30 دقيقة، مثل المشي السريع وركوب الدراجة الهوائيّة والسباحة أو أيّ نشاطات أخرى، خلال معظم أيّام الأسبوع. ويُمكن للتمرينات الرياضيّة اليوميّة أن تخفّف من الأوجاع الناتجة من الطمث، كما تُساهم السباحة والركض أيضاً على تحفيز حركة القلب ورفع نسبة السيروتونين المنخفضة.

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