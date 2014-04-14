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تعرّفي إلى قواعد حضور عروض الأزياء

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تعرّفي إلى قواعد حضور عروض الأزياء تعرّفي إلى قواعد حضور عروض الأزياء

تنطبق قواعد "الإتيكيت" الخاصّة بحضور الحفلات والمناسبات على عروض الأزياء للتعرّف إلى أبرز صيحات الموضة.
خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر تطلعك عليها، كي تحافظي على صورة لائقة لك، عند تلبيتها:

- أكّدي حضورك من خلال الأرقام الموجودة على الدعوة، ممّا يُسهّل على منظّمي العرض تحديد وحصر عدد أماكن الحاضرين. ولا تُبدي انزعاجك إذا لم تجلسي على المقعد الذي تُريدينه، فهناك تراتبيّة عليك احترامها.
- احرصي على الوصول في الموعد المحدّد.
- امتنعي عن الجلوس على المقاعد المحجوزة، قبل الاستفسار عن المكان المخصّص لك.
- تجنبي أن تحجزي مقاعد عدّة لصديقاتك، لأنّه لا يحقّ لك أن تحجزي أكثر من مقعد أو اثنين كحدّ أقصى.
- امتنعي عن استعمال الجوّال عندما يبدأ العرض.
- لا يحق لك الخروج قبل انتهاء العرض، إلا إذا تخطّى الوقت المحدّد له؛ فعروض الأزياء لا تتعدّى الساعة إجمالاً.
- امتنعي عن التصوير، حتى لو حضر بعض المشاهير؛ فلا يحقّ لك تصويرهم قبل استئذانهم.
- امتنعي عن التعليق السلبي، إذا لم يُعجبك مضمون العرض، كما أنه ليس بالضرورة أن تقفي عندما يأتي مصمّم الأزياء.
- احرصي على ارتداء الملابس الأنيقة والبسيطة، فمن عادة عروض الأزياء ألا تكون في الليل. لذا امتنعي عن ارتداء فساتين السهرة، ولا حتى سراويل "الجينز".
- انزعي النظارات الشمسيّة، عند بدء العرض.
- احرصي على الاحتفاظ بالهويّة التي تعرّف عنك وببطاقة الدعوة وبطاقة عملك.

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