مكياجك على طريقة شذى حسون

ما رأيك في ماكياج البرنسيسة شذى حسون؟؟ هل تحلمين يوماً ما بالحصول على الإطلالة المثالية المشابهة لها؟

تعتمد البرنسيسة شذى حسون في مكياجها على الاهتمام بتأسيس البشرة وتكنيكات الإضاءة، حيث تعتبر هذه الخطوات أساسية في الحصول على الإطلالة المثالية، فتغطية عيوب البشرة والحصول على المكياج المثالي لن يتم إلا بالتأسيس الجيد للبشرة.

وقد تشعرين بأن مكياجها صعب التطبيق في المنزل، ولكن على العكس تماماً، فبفضل مستحضرات التجميل المتخصصة في تأسيس البشرة أصبحت عملية تأسيس البشرة وتكنيكات الإضاءة غاية في السهولة، كل ما عليك فعله هو القيام بشراء بعض مستحضرات المكياج المتخصصة.

تجدين هنا كل ما يتعلق بمكياج النجمات

أما عن خطوات تطبيق المكياج فهي كالتالي:

1. ابدئي بوضع البرايمر على بشرتك، ثم اتبعيه بطبقة من كريم الأساس الكريمي.

2. ضعي طبقة من البرايمر الخاص بمنطقة العينين، ثم اتبعيه بطبقة خفيفة من الكونسيلر لضمان إخفاء الهالات السوداء.

3. ضعي طبقة من بودرة الأساس لضمان الحصول على التغطية المثالية للبشرة.

4. قومي بإنهاء عملية تأسيس البشرة عن طريق نثر القليل من البودرة الشفافة تحت العينين، ولكن لا تقومي بتوزيعها.

5. ابدئي بوضع ظلال العيون الذهبية على جفنك العلوي المتحرك من بدايته وحتى المنتصف.

6. استخدمي ظلال العيون البنية من منتصف الجفن وحتى زاوية عينيك الخارجية، ثم قومي بمزجه بخفة مع الظل الذهبي.

7. ارسمي خطاً رفيعاً باستخدام الظلال البنية على خط جفنك السفلي بداية من مدمع العين ووصولاً إلى الظل البني في زاوية العين الخارجية.

8. استخدمي الظلال السوداء لخلق المظهر الدخاني على جفنك العلوي بداية من خط الرموش العلوية وحتى عظمة الحاجب، وفي الأسفل قومي برسم الظلال السوداء فوق الظلال البنية.

9. ضعي طبقة من الجليتر الذهبي اللامع فوق الظلال الذهبية عند مدمع العين لمزيد من التأثير.

10. طبقي الرموش الاصطناعية بدقة، ثم قومي برسم عينيك بالآي لاينر لإخفاء منابت الرموش.

11. ضعي طبقتين من الماسكارا على الرموش لإعطائها مزيداً من الطول والكثافة، ولا تنسي رسم حاجبيك باستخدام قلم الكحل البني أو الأسود.

12. والآن قومي باستخدام الفرشاة لإبعاد ظلال العيون المتناثرة، ثم ابدئي بتوزيع بودرة الإضاءة التي سبق وقمت بوضعها.

13. استخدمي أحمر الخدود باللون الذهبي اللامع على عظمة الوجنتين.

14. وأخيراً قومي بتطبيق أحمر الشفاه باللون البيج المطابق للون بشرتك.

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