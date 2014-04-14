الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنطقة السلخانة في الفيوم

نشب حريق بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم ، وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطارا بنشوب حريق بمنطقة السلخانة ، هرعت للمكان 3 سيارات إطفاء بقيادة النقيبين رمضان عبد الرحمن ومحمد عسل حيث تمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت في سوبر ماركت ومخزن مواد غذائية وصيدلية وسيارة كانت تقف بالقرب من الحريق ، ومنع قوات الإطفاء امتداد النيران للمساكن والمنشآت المجاورة ، ومن المرجح أن يكون الماس الكهربائي بثلاجة أو انفجار أسطوانة بوتاجاز هي السبب في الحريق الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية .

انتقل للمكان المحافظ الدكتور حازم عطية الله واللواء أحمد الجزار رئيس مدينة الفيوم والمهندس حمدي صالح رئيس حي جنوب ، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية . وأخطرت النيابة للتحقيق .