إطلالات بسيطة وناعمة من نجمات "MTV Movie Awards"

تختلف احتفالات السجادة الحمراء عن بعضها البعض، إذ تتجه النجمات في حفل "MTV Movie Awards" إلى اختيار الإطلالات البسيطة الناعمة، على عكس حفل الأوسكار الذي يظهرن به بأجمل الإطلالات وأكثرها فخامة.

شاهدنا أجمل الإطلالات البسيطة والغير متكلفة في حفل "MTV Movie Awards 2014" الذي أقيم قبل ساعات قليلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فقد اختارت الممثلة Jessica Alba تنورة جميلة بلون مشرق مع توب قصير أبيض اللون، فحصلت على لوك مشرق وأنيق، أما Shailene Woodley فقد ظهرت بفستان عصري أنيق من الجلد حمل توقيع Balmain فبدت متألقة كعادتها.

أعجبنا باختيار المغنية Rihanna للوك الجميل الذي اختارته من المصممة Ulyana Sergeenko، حيث ناسب اللون الوردي إطلالتها، وأكملت اللوك بتسريحة شعر ساحرة، كما ظهر اللون الوردي بطريقة جميلة في إطلالة Victoria Justice التي كانت متألقة بفستان قصير من Versace، كذلك لفتنا اختيار الممثلة Lupita Nyongo العصري المليء بالألوان المشرقة بتوقيع Chanel.

ومن ناحية أخرى ظهر اللون الأسود بإطلالات ملفتة في هذه الليلة، وهي: إطلالة Rita Ora بفستان أنيق ورائع من Barbara Casasola، وJenna Dewan بفستان جميل من Pamella Roland، وإطلالة Nicki Minaj التي عودتنا على الجرأة في اختيار الألوان، وتألقت بطريقة مغايرة في هذا الحفل بفستان أسود طويل من Alexander McQueen مع سوار ذهبي زيّن ذراعها.

شاهدي معنا اختيارات النجمات في حفل "MTV Movie Awards"، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟

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