للذهب لمعان ساحر.. فهل تفضّلين الأبيض منه أم الأصفر؟

كان الذهب، وما زال، من أكثر المعادن فخامة ورقياً، خاصة حين يصاغ بأجمل التصميمات على المجوهرات كالأساور والعقود والخواتم، وحين يُرصّع بأجمل الأحجار الكريمة والنفيسة كالألماس والياقوت، والزمرد... وقد أصبح هناك العديد من ألوان الذهب، ولعلّ أفخمها على الإطلاق هما: الذهب الأصفر بلونه الكلاسيكي، والذهب الأبيض. فأيهما تفضّلين؟

تصميمات متعددة من المجوهرات قدّمها لنا مصممو المجوهرات هذا الموسم. وحتى لا نقع في حيرة من أمرنا، قدّمو التصميم نفسه، مرة بلون الذهب الأصفر ومرة بالأبيض حتى تختار كل سيدة اللون الأقرب الى ذوقها.

de GRISOGONO صمّم سواراً رائعاً ضمن مجموعة Boule من السلاسل الذهبية وفوقه حبّات مدوّرة ومرصّعة بالألماس. الأول باللون الذهبي الأصفر أما الثاني فباللونين الأبيض والأسود، كما قدّم أقراطاً مرصّعة بالماس، ضمن مجموعة Gypsy صمّمها بالذهبين الأبيض والأصفر. وكذلك Cartier التي قدمت لنا سواراً عصرياً ذا تصميم ناعم من مجموعة Amulette بنسخة من الذهب الأبيض مع الألماس وبسخة جمعت بين الذهبين الأبيض والأصفر. بينما دار Dior أدهشتنا بتصميمات رائعة من العقود والأقراط ضمن مجموعة Cher Dior الفاخرة منها بالذهب الأبيض ومرصعة بالماس والأحجار الكريمة باللون الأزرق، الأخضر والأبيض، ومنها من الذهب الأصفر بأحجار باللون الأحمر والأخضر والأزرق الداكن. و دار Louis Vuitton بدورها صمّمت عقداً يحمل شعار الدار وبتصميم معاصر مصنوع من الذهب بلونيه الأصفر والأبيض ضمن مجموعة Empreinte. وقلوب Chopard الرومنسية في مجموعة Happy Diamonds أيضاً صنعت من لوني الذهب الأصفر والأبيض، وزينتها حبات الماس التي صفت بعناية فائقة واسم الدار الذي حفر على الخاتم.

تختلف الأذواق وتتنوع، وعلينا نحن تقديم جميع الخيارات لك، وعليك أنت سيدتي أن تختاري ما يناسب وما يرضي ذوقك.

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